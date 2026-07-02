Mawaziri wa Mambo ya Nje wa Iran na Afghanistan Wakutana Kujadili Ushirikiano wa Pande Mbili

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) –ABNA– Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Abbas Araghchi, amefanya mazungumzo na Waziri wa Mambo ya Nje wa Afghanistan, Amir Khan Muttaqi, kuhusu masuala muhimu yanayohusu uhusiano wa pande mbili na maendeleo ya kikanda na kimataifa.

Mkutano huo ulifanyika Alhamisi, ambapo mawaziri hao walifanya tathmini ya masuala yanayohusu ushirikiano kati ya Iran na Afghanistan pamoja na kubadilishana mawazo kuhusu changamoto na fursa zinazolikabili eneo la Asia na masuala ya kimataifa.

Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa, mazungumzo hayo yalijikita katika kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia kati ya mataifa hayo mawili, huku pia yakigusia masuala ya kikanda yenye umuhimu wa pamoja.