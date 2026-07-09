Idadi ya Vifo vya Tetemeko la Ardhi Venezuela Yafikia Zaidi ya Watu 3,800

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Idadi ya vifo vilivyosababishwa na matetemeko mawili makubwa ya ardhi yaliyolikumba taifa la Venezuela imeongezeka na kufikia watu 3,811, huku 16,740 wengine wakijeruhiwa.



Rais wa Bunge la Taifa la Venezuela, Jorge Rodríguez, alithibitisha takwimu hizo katika taarifa yake ya hivi karibuni, akieleza kuwa juhudi za uokoaji na utoaji wa misaada bado zinaendelea katika maeneo yaliyoathirika zaidi.



Maafisa wa serikali na vikosi vya uokoaji wanaendelea kutafuta manusura chini ya vifusi, huku mamia ya familia zikikabiliwa na changamoto kubwa baada ya nyumba na miundombinu mingi kuharibiwa na matetemeko hayo.



Serikali ya Venezuela imeahidi kuendelea kutoa msaada wa dharura kwa waathirika na kushirikiana na taasisi mbalimbali za ndani na kimataifa ili kuharakisha shughuli za uokoaji, matibabu na kuwahudumia wananchi waliopoteza makazi yao.