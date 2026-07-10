Iran Yalaani Katika Baraza la IMO Mashambulizi ya Marekani Dhidi ya Miundombinu ya Bahari ya Nchi Hiyo

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA–, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imelaani vikali mashambulizi ya kijeshi ya Marekani dhidi ya bandari, maeneo ya pwani na miundombinu ya bahari ya nchi hiyo wakati wa kikao cha 137 cha Baraza la Shirika la Kimataifa la Bahari (IMO).

Ujumbe wa Iran ulioshiriki katika kikao hicho ulisoma taarifa rasmi iliyolaani mashambulizi yaliyofanywa usiku wa siku mbili zilizopita dhidi ya bandari, maeneo ya pwani na miundombinu ya bahari ya Iran, ukiwemo mnara wa uangalizi wa bahari wa Chabahar, pamoja na boti za kiraia za uvuvi na vifaa vinavyotumika kuhakikisha usalama wa usafiri wa baharini.

Iran ilieleza kuwa mashambulizi hayo ni ukiukaji wa wazi wa sheria za kimataifa na yanahatarisha maisha ya raia, mabaharia, usalama wa usafiri wa baharini wa kibiashara pamoja na mazingira ya bahari.

Aidha, Tehran ilitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa na taasisi husika kuchukua hatua madhubuti kulinda usalama wa urambazaji wa baharini na kuhakikisha sheria za kimataifa zinaheshimiwa bila ubaguzi.