Mawaziri wa Mambo ya Nje wa Iran na Saudi Arabia Wafanya Mazungumzo kwa Simu Kujadili Hali ya Kanda

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA–, Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Abbas Araqchi, amefanya mazungumzo ya simu na Waziri wa Mambo ya Nje wa Ufalme wa Saudi Arabia, Faisal bin Farhan, ambapo walijadili maendeleo ya hivi karibuni katika eneo la Mashariki ya Kati kufuatia hatua za uhasama zilizochukuliwa na Marekani.

Katika mazungumzo hayo, mawaziri hao walibadilishana mawazo kuhusu hali ya usalama na kisiasa katika kanda, wakisisitiza umuhimu wa kuendelea na mawasiliano na mashauriano kati ya nchi za eneo hilo ili kukabiliana na changamoto zinazoweza kuhatarisha amani na utulivu wa kikanda.

Mazungumzo hayo yanajiri wakati ambapo mataifa mbalimbali ya eneo yanaendelea kufuatilia kwa karibu athari za ongezeko la mvutano wa kisiasa na kijeshi, huku juhudi za kidiplomasia zikipewa kipaumbele katika kutafuta suluhu za kudumu.