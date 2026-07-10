Kim Jong Un Aagiza Korea Kaskazini Kuimarisha na Kupanua Uwezo wa Silaha za Nyuklia

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Kiongozi wa Korea Kaskazini, Kim Jong Un, ameagiza kuimarishwa na kuongezwa kwa uwezo wa vikosi vya nyuklia vya nchi hiyo katika hatua inayotajwa kuwa sehemu ya mkakati wa kuimarisha ulinzi wa taifa.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Kim Jong Un amesisitiza kuwa Korea Kaskazini inapaswa kuendelea kuboresha uwezo wake wa nyuklia ili kukabiliana na changamoto za kiusalama na kudumisha nguvu ya kujihami.

Hatua hiyo inatarajiwa kuongeza tahadhari katika eneo la Asia Mashariki, huku ikifuatiliwa kwa karibu na mataifa mbalimbali kutokana na athari zake kwa usalama wa kikanda na kimataifa.