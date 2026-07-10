Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa Iran: Shambulio la Miundombinu Litajibiwa kwa Hatua Kama Hiyo

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Mohammad Baqer Zolqadr, amesema kuwa shambulio lolote litakalolenga miundombinu ya Iran litakabiliwa na jibu la aina hiyo hiyo.

Kwa mujibu wa taarifa ya IRNA iliyotolewa leo Ijumaa, Zolqadr alisema katika ujumbe wake kuwa mtu anayechukiwa zaidi duniani ametoa tena matamshi dhidi ya wananchi wa Iran, akidai kuwa matamshi hayo yamechochewa na mafanikio ya kihistoria yaliyoonekana katika ushiriki mkubwa wa wananchi wa Iran na Iraq wakati wa mazishi ya Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu, Ayatollah al-Udhma Sayyid Ali Khamenei (r.a).

Aidha, alisisitiza kuwa kama ilivyotangazwa hapo awali, shambulio lolote dhidi ya miundombinu ya Iran litajibiwa kwa hatua inayolingana nalo.

Zolqadr pia alionya kwamba utawala wa Kizayuni wa Israel, ambao aliutuhumu kuwa uko nyuma ya vitendo hivyo vya uhalifu, hautakuwa salama dhidi ya majibu ya wapinzani wake, akisisitiza kuwa Iran itaendelea kulinda usalama na maslahi yake ya taifa kwa uthabiti.