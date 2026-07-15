Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran Aelekea Doha Kutoa Rambirambi Kufuatia Kifo cha Aliyekuwa Amir wa Qatar

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Abbas Araghchi, ameondoka kuelekea mji wa Doha nchini Qatar kushiriki katika shughuli za kutoa rambirambi kufuatia kifo cha aliyekuwa Amir wa Qatar.

Katika ziara hiyo, Araghchi anatarajiwa kuwasilisha salamu za pole na rambirambi za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa viongozi na wananchi wa Qatar kufuatia kifo cha Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani.

Ushiriki wa Waziri Araghchi katika shughuli hizo unaakisi uhusiano wa kidiplomasia na heshima kati ya Iran na Qatar katika nyakati za maombolezo.