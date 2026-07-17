Mtaalamu wa Marekani: Vita dhidi ya Iran havipendwi nchini Marekani, Kongamano linaweza kusaidia njia ya kumaliza mzozo

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Tovuti ya taasisi ya utafiti ya Marekani ya Baraza la Mahusiano ya Kigeni (Council on Foreign Relations) imenukuu mtaalamu wa masuala ya Iran na Mashariki ya Kati, Ray Takeyh, akisema kuwa licha ya kuvunjika kwa makubaliano ya maelewano kati ya Tehran na Washington, bado kuna uwezekano wa kurejeshwa kwa njia ya mazungumzo.



Takeyh amesema kuwa Iran na Marekani zina maslahi yanayofanana katika kurejesha usalama wa usafiri wa meli katika Ghuba ya Uajemi, akieleza kuwa Iran inanufaika na mauzo ya mafuta, huku Marekani ikiwa na maslahi katika kudumisha utulivu wa masoko ya dunia na uchumi wake.



Ameongeza kuwa pande hizo mbili kwa sasa ziko katika mvutano wa kisiasa na kimkakati, lakini bado zinaweza kukubali usuluhishi wa upande wa tatu ili kupata njia ya kupunguza mgogoro na kurejea katika mazungumzo.



Kwa mujibu wa mtaalamu huyo, baadhi ya masuala yanayohusiana na Mlango wa Hormuz yanaweza kuwa sehemu ya mazungumzo mapya, akisema kuwa kuna uwezekano wa kufikiwa kwa makubaliano yatakayozuia kuongezeka kwa mgogoro mkubwa zaidi.



Aidha, Takeyh amesema kuwa serikali ya Rais Donald Trump imepunguza baadhi ya malengo yake ya awali, huku suala la kubadilisha mfumo wa uongozi wa Iran likiondolewa kwenye mjadala, na kwamba suala la nyuklia bado lipo mezani lakini linaweza kushughulikiwa kupitia diplomasia.



Mtaalamu huyo amesisitiza kuwa serikali ya Marekani inahitaji kuwa na mpango wa wazi zaidi, akidai kuwa vita dhidi ya Iran havipendwi na sehemu kubwa ya wananchi wa Marekani, Chama cha Democrats pamoja na baadhi ya vyombo vya habari.



Pia amelitaka Bunge la Marekani (Congress) kutumia mamlaka yake kwa kufanya uchunguzi na vikao vya kusikiliza kuhusu malengo ya kimkakati ya serikali, akisema hatua hiyo inaweza kusaidia kupata njia ya kumaliza vita ambavyo gharama zake zimeanza kuzidi faida zinazotarajiwa.



Kwa mujibu wa Takeyh, ushiriki mkubwa zaidi wa Bunge unaweza kuipa serikali ya Marekani nafasi ya kisiasa ya kufikia suluhisho la kumaliza mzozo huo.