Jeshi la Iran latangaza hatua ya 13 ya Operesheni "Saa'iqah"; lasema limelenga meli ya Marekani kwa kombora la cruise

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran limetangaza kuendelea kwa Operesheni "Saa'iqah", ambapo katika hatua yake ya 13 limedai kuwa vikosi vya majini vilirusha kombora la cruise kutoka ufukweni kuelekea meli ya kijeshi ya Marekani iliyokuwa kaskazini mwa Bahari ya Hindi.



Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Idara ya Uhusiano wa Umma ya Jeshi la Iran, operesheni hiyo imefanyika sambamba na kuwakumbuka mashahidi wa manowari ya "Dena", ikieleza kuwa mfumo wa makombora wa vikosi vya majini ulilenga meli hiyo ya Marekani kwa kombora la cruise.



Taarifa hiyo imeongeza kuwa kurushwa kwa kombora hilo kulisababisha hofu miongoni mwa wanajeshi wa upande wa pili na kuifanya meli hiyo kujiondoa nje ya eneo ambalo lilikuwa ndani ya uwezo wa kushambuliwa na vikosi vya Iran.



Hata hivyo, madai hayo yanatokana na taarifa rasmi ya Jeshi la Iran, na hadi sasa hakujawa na uthibitisho huru wala tamko kutoka upande wa Marekani kuhusu tukio hilo.