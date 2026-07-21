Araghchi Ampongeza Khalil al-Hayya kwa Kuchaguliwa Kuwa Mkuu Mpya wa Ofisi ya Kisiasa ya Hamas

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Abbas Araghchi, amemtumia ujumbe wa pongezi Dkt. Khalil al-Hayya kufuatia kuchaguliwa kwake kuwa mkuu mpya wa Ofisi ya Kisiasa ya Harakati ya Upinzani wa Kiislamu ya Hamas.

Katika ujumbe wake, Araghchi alisema: “Ninawasilisha kwako pongezi zangu za dhati kwa kuchaguliwa kwako kuwa mkuu mpya wa Ofisi ya Kisiasa ya Harakati ya Upinzani wa Kiislamu – Hamas.”

Waziri huyo wa Mambo ya Nje wa Iran pia aliwakumbuka viongozi wa Hamas na wapiganaji wa upinzani wa Palestina waliouawa, akiwemo Sheikh Ahmed Yassin, Ismail Haniyeh na Yahya Sinwar, akisisitiza kwamba mapambano, imani na msimamo thabiti wa viongozi, wapiganaji na wananchi wa Palestina ni miongoni mwa funguo za ushindi katika harakati za kuikomboa Palestina.

Araghchi alisisitiza pia kuendelea kwa uungaji mkono thabiti wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa mapambano halali ya wananchi wa Palestina ya kujikomboa kutoka katika kile alichokiita ukaliaji wa ardhi, ubaguzi wa rangi na ukoloni unaotekelezwa na utawala wa Kizayuni.

Akiendelea, Waziri huyo wa Iran alimtakia Khalil al-Hayya mafanikio na heshima katika jukumu lake jipya, akisema kuwa ana matumaini ya Mwenyezi Mungu kwamba ataendelea na njia ya jihadi na upinzani kwa ajili ya kuikomboa ardhi takatifu ya Palestina na Quds, pamoja na kufanikisha haki za msingi za wananchi wa Palestina, hususan haki yao ya msingi ya kujitawala.