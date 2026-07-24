Meya wa London: Nitajitahidi kutekeleza hati ya kukamatwa kwa Netanyahu

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu "Sodi al-Balad", Sadiq Khan, Meya wa London, alithibitisha kwamba atajitahidi kutekeleza hati ya kukamatwa iliyotolewa na Mahakama ya Kimataifa ya Jinai dhidi ya Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni.

Alipoulizwa swali kuhusu kama Uingereza itatek eleza hati ya kukamatwa iliyotolewa na Mahakama ya Kimataifa ya Jinai dhidi ya Benjamin Netanyahu, alisema: mtu yeyote anayeshutumiwa kwa mauaji ya kimbari lazima akabiliane na haki. Ikiwa Netanyahu atajitokeza London, nitashirikiana na Andy Burnham, Waziri Mkuu mpya wa nchi hiyo, kuhakikisha utekelezaji wa sheria.

Alifafanua: Katika London hakuna nafasi kwa wale wanaofanya mauaji ya kimbari.