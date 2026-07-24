Iran na Oman Zajadili Usalama wa Bahari na Hali ya Usalama katika Eneo

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Sayyid Abbas Araqchi, na Waziri wa Mambo ya Nje wa Oman, Sayyid Badr Al-Busaidi, wamefanya mazungumzo ya simu jioni ya Ijumaa, ambapo wamejadili maendeleo ya hivi karibuni ya kikanda na hali ya usalama wa baharini.

Katika mazungumzo hayo, mawaziri hao wamejadili pia mwenendo wa meli za kibiashara katika Mlango wa Hormuz na Ghuba ya Uajemi, kufuatia majibu ya kijeshi ya Iran yaliyotajwa kuwa ya uwiano na ya kulipizana dhidi ya vitendo vya uchokozi vya Marekani dhidi ya Iran.

Aidha, mawaziri hao wawili wamejadili na kushauriana kuhusu mikakati na ushirikiano wa kikanda unaolenga kuzuia kuongezeka kwa mvutano na kuweka misingi ya amani, utulivu na usalama katika eneo.

Katika mazungumzo hayo, pande hizo mbili zimesisitiza umuhimu wa kudumisha usalama wa usafiri wa majini na kuhakikisha kuwa meli za kibiashara zinaendelea kusafiri kwa usalama katika njia muhimu za kimataifa za majini.

Mazungumzo hayo yanaonyesha kuendelea kwa mashauriano ya kidiplomasia kati ya Tehran na Muscat kuhusu masuala ya kikanda na juhudi za kupunguza mvutano katika eneo la Ghuba.