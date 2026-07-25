Kutokea kwa ajali kwa meli ya mafuta na vikosi vya kijeshi katika Ghuba ya Oman

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu Al Jazeera, Shirika la Uingereza la shughuli za biashara ya baharini lilitangaza kwamba ripoti ya ajali kwa meli ya mafuta na vikosi vya kijeshi imerekodiwa katika Ghuba ya Oman.

Kulingana na ripoti hii, tukio hilo lilitokea Ijumaa iliyopita katika Ghuba ya Oman.

Inafaa kumbuka kwamba uvamizi wa Marekani dhidi ya Iran unasababisha ukosefu wa usalama na utengamano katika eneo hilo. Pia, mwendo wa meli katika Mlango wa Hormuz umevurugika, na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imesisitiza mara nyingi kwamba meli lazima zipite katika njia iliyowekwa katika mlango huo.