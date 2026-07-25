Yahya Sari: Tumefanya operesheni mbili za kukandamiza; mzingo bado upo

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu Al-Masirah, Yahya Sari, msemaji wa majeshi ya Yemen, alisema: Katika hatua mpya ya uchokozi dhidi ya watu wetu na ukiukaji wa uhuru wa Yemen, adui wa Saudia jana usiku alifanya shambulio la kiuhalifu dhidi ya mji na bandari ya Hodeida na kisiwa cha Kamaran, ambalo lilisababisha uharibifu wa mali na maadili.

Aliongezea: Ulinzi wetu wa anga, baada ya ukiukaji wa anga yetu, ulishambulia kikundi cha ndege za adui na kuwazuia wasifanye uhalifu zaidi dhidi ya watu wetu.

Yahya Sari alisisitiza: Tumefanya operesheni mbili muhimu za kijeshi, ambapo katika operesheni ya kwanza, vituo vya kampuni ya «Aramco» huko Jizan vililengwa kwa makombora kadhaa ya balistiki na ndege zisizo na rubani. Katika operesheni ya pili, malengo nyeti yanayohusiana na «Aramco» huko Yanbu yalilengwa kwa makombora na ndege zisizo na rubani kadhaa. Operesheni zote mbili zilifanikiwa na kumpa adui mapigo ya moja kwa moja na sahihi.

Msemaji wa majeshi ya Yemen alisema: Kuendelea kwa kuongezeka kwa mvutano kunaonyesha kiwango cha msisitizo wa adui wa Saudia kuendelea na mzingo dhidi ya watu wetu na ukiukaji wa uhuru wa nchi yetu, na hili halikubaliki, na watu wetu huru, waumini na wapiganaji wataikabili kwa nguvu na kwa kukandamiza.

Aliongezea: Tumejitolea kutekeleza wajibu wetu katika ulinzi wa heshima na uwajibikaji wa nchi yetu na watu wetu, na adui mhalifu hatapata chochote kutoka kwetu ila upinzani na makabiliano.