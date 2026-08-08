Araghchi: Makubaliano na Oman yamekaribia / Kukanusha mgao wa asilimia 11 ya Iran katika Bahari ya Caspian

Kama alivyoripoti mwandishi wa ABNA, Sayyid Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje, kando ya mkutano na waandishi wa habari wa Rais katika Siku ya Mwandishi wa Habari, kuhusu mazungumzo yanayoendelea na Oman kuhusu utaratibu wa kisheria na usimamizi wa Mlango-Bahari wa Hormuz, alisema: "Mazungumzo yanaendelea na Oman kuhusu kuamua njia ya trafiki katika Mlango-Bahari wa Hormuz."

Aliongezea: "Hapo zamani kulikuwa na TSS (Mfumo wa Kutenganisha Trafiki) au njia ambayo kwa mtazamo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haikubaliki tena kwa usafiri wa meli, na ni muhimu kuweka TSS mpya, ambayo bila shaka ina ugumu mkubwa wa kiufundi na kisheria."

Araghchi alisisitiza: "Kabla ya kufikia njia mpya, njia ya muda itazingatiwa kama msingi wa njia kuu, na katika suala hili, mazungumzo yamefanyika kati ya vikosi vya kijeshi na majini vya nchi hizo mbili kulingana na ramani zilizopo, na baada ya kuhitimisha mazungumzo hayo, njia mpya itabainishwa."

Waziri wa Mambo ya Nje kuhusiana na kufunguliwa kwa Mlango-Bahari wa Hormuz alibainisha: "Mazungumzo na Oman yanaendelea na tumekaribia sana kufikia makubaliano, lakini kufunguliwa kwa Mlango-Bahari wa Hormuz kunategemea masharti mengine."

Araghchi kuhusiana na ukiukaji wa maelewano na Pakistan alisema: "Visa vya ukiukaji wa maelewano na Pakistan lazima vifuatiliwe moja kwa moja, na ni Marekani iliyokiuka maelewano hayo."

Aliendelea: "Kipengele cha tano cha maelewano kilitekelezwa na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na ilipangwa kwamba ndani ya mwezi mmoja hali ya trafiki irudi katika hali ya kawaida, na kwa kweli ndani ya wiki mbili kiwango cha trafiki kilifikia asilimia 60 ya hali ya kawaida. Lakini Wamarekani walikuwa wakitafuta kuunda njia mpya katika Mlango-Bahari wa Hormuz na, licha ya maonyo ya nchi yetu, walijaribu kudhoofisha usimamizi wa Iran na Mlango-Bahari wa Hormuz. Kwa hiyo, ukiukaji wa maelewano na usimamizi wa Iran juu ya Mlango-Bahari wa Hormuz haukubaliki kwa vyovyote vile na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran."

Waziri wa Mambo ya Nje kuhusiana na Mkataba wa Bahari ya Caspian alisema: "Mkataba wa Bahari ya Caspian ulipelekwa Bungeni na serikali ya wakati huo katika miaka 2018 na 2019 kwa uamuzi. Hii ni wakati nchi nyingine nne za pwani ya Bahari ya Caspian zimekubali mkataba huo, na kukubali kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kunategemea idhini ya Baraza la Kushauriana la Kiislamu (Bunge)."