Mapigano Makali Kusini mwa Idlib; Wanajeshi 3 wa Syria Wauawa na Kujeruhiwa katika Deir ez-Zor

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al-Mayadeen, vyanzo vya habari vimeripoti mapigano makali kati ya vikosi vya "Jolani" na watu wasiojulikana katika vitongoji vya kusini mwa Idlib.

Vyanzo hivi vimetaja kujeruhiwa kwa mmoja wa wapiganaji wa vikosi vya "Jolani" katika mapigano hayo.

Wakati huo huo, shirika la habari la SANA, likinukuu vyanzo vinavyohusiana na Wizara ya Ulinzi ya Syria, limeripoti kuuawa kwa mmoja wa wanajeshi wa jeshi la "Jolani" na kujeruhiwa kwa wengine wawili kufuatia shambulio la watu wasiojulikana katika makazi mapya ya Al-Bakara mashariki mwa Deir ez-Zor.

Vyombo hivi vya habari vya Syria havikutoa maelezo zaidi.

Wakati huo huo, kituo cha Al-Akhbariya kimeripoti kuendelea kwa harakati za jeshi la utawala wa Israel kusini mwa Syria na kusema kwamba wanajeshi wa uvamizi walimkamata kijana mmoja wakati wa uvamizi wa baadhi ya nyumba katika vitongoji vya makazi ya Jabata al-Khashab katika viunga vya kaskazini mwa Quneitra.