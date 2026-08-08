Uturuki: Makubaliano ya Makka Hayaelekezwi Dhidi ya Iran au Nchi Nyingine Yoyote

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la ABNA kwa kunukuu CNN ya Uturuki, Cevdet Yılmaz, Makamu wa Rais wa nchi hiyo, aliripoti: "Makubaliano ya ulinzi yaliyotiwa saini na Saudi Arabia na Pakistan hayaeelekezwi dhidi ya Iran."

Aliongezea: "Makubaliano haya hayaeelekezwi dhidi ya Iran au nchi nyingine yoyote, bali yametiwa saini kwa lengo la kuimarisha usalama wa kikanda, ulinzi wa pamoja na kuzuia."

Inafaa kumbuka kwamba Mohammed bin Salman, Mwana Mfalme wa Saudi Arabia, Recep Tayyip Erdoğan, Rais wa Uturuki, na Shehbaz Sharif, Waziri Mkuu wa Pakistan, siku ya Ijumaa, tarehe 16 Mordad 1405 (Agosti 7, 2026), walitia saini makubaliano ya pamoja ya ulinzi ambayo waliyaita "Mkataba wa Makka."

Recep Tayyip Erdoğan, Rais wa Uturuki, pia alisema: "Makubaliano ya pamoja ya ulinzi na Pakistan na Saudi Arabia yanaimarisha ushirikiano wa usalama na ulinzi na maendeleo ya viwanda vya ulinzi. Makubaliano haya ya pamoja ya ulinzi hayalengi nchi yoyote na yanakaribisha ushiriki wa nchi ambazo lengo lake ni kufikia utulivu katika eneo letu."