Araghchi Alisisitiza Misimamo ya Iran katika Kuunga Mkono Usalama, Utulivu na Uadilifu wa Ardhi ya Iraq

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Fuad Hussein, Waziri wa Mambo ya Nje wa Iraq, alifanya mazungumzo ya simu na Seyyed Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kuhusu mabadiliko ya hivi karibuni katika eneo hilo na masuala ya maslahi kwa pande zote mbili, na kubadilishana maoni.

Katika mazungumzo hayo, Araghchi akirejelea misimamo ya kimsingi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika kuunga mkono usalama, utulivu na uadilifu wa ardhi ya Iraq, alisisitiza umuhimu wa kuwa macho dhidi ya vitendo vya kigaidi, ikiwa ni pamoja na shambulio dhidi ya ofisi ya Waziri Mkuu wa Mkoa wa Kurdistan wa Iraq, na njama zinazoweza kuharibu uhusiano wa kirafiki na wa kindugu kati ya nchi hizo mbili.

Pande zote mbili katika mazungumzo haya ya simu pia zilisisitiza umuhimu wa kudumisha usalama na utulivu wa mipaka ya pamoja na umuhimu wa kuimarisha ushirikiano na uratibu kati ya nchi hizo mbili kuzuia usalama wowote na tishio dhidi ya usalama wa mpaka.