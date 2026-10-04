Washington Post: Trump Akishindwa, Atakuwa “Rais wa Kipindi cha Mpito”

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) – ABNA –, gazeti la Washington Post limeandika katika ripoti yake kwamba iwapo Chama cha Democrats kitafanikiwa kupata udhibiti wa Seneti na Baraza la Wawakilishi la Marekani katika uchaguzi wa katikati ya muhula, Donald Trump kwa vitendo atageuka kuwa “Rais wa kipindi cha mpito.”

Gazeti hilo la Marekani limeongeza kuwa mwenendo wa Trump pamoja na kushindwa vibaya kwa Chama cha Republican kutazidisha tofauti za ndani ya chama hicho kati ya mrengo wa populisti na mkondo mkuu wa chama.

Ripoti hiyo imeeleza pia kuwa Chama cha Democrats kitatafuta kutumia mamlaka yake ya uangalizi wa serikali pamoja na kuitisha mashahidi kwa ajili ya kufanya uchunguzi kuhusu utawala wa Trump na shughuli zake za kibiashara.

Washington Post imeonya kwamba iwapo Chama cha Democrats kitashinda, Trump anaweza kupinga matokeo ya uchaguzi wa katikati ya muhula, jambo ambalo linaweza kusababisha machafuko na kutishia uthabiti wa demokrasia.