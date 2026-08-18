Baada ya Abraham Lincoln: Kashfa mpya ya Amerika kwenye meli nyingine ya kivita

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA, CNN ilitangaza kwamba meli ya kivita "Benfold" ya Jeshi la Wanamaji la Marekani mwezi uliopita, kutokana na hitilafu katika mfumo wa nishati na usambazaji wa umeme, ilitumia siku nne nzima bila vyoo vinavyofanya kazi, huduma za jikoni na mfumo wa kiyoyozi.

Mtandao huo ulieleza kwamba tukio hili lilitokea katika Bahari ya Kusini ya China, ambapo halijoto katika eneo hilo ni ya juu sana.

Matthew Comer, msemaji wa Kikosi cha Saba, alisema tukio hili kwenye meli ya Benfold lilitokea wakati meli hiyo ikifanya operesheni za kawaida katika eneo la Bahari ya Hindi na Pasifiki mnamo Julai 24.

Comer alifafanua kwamba pamoja na kupoteza uwezo wa kuendesha kiotomatiki, huduma za jikoni, vyoo, kiyoyozi na usambazaji wa maji ya kunywa kwenye meli hii ya kivita yenye uzito wa takriban tani 10,000 zilivurugika.

Zaidi ya siku 20 baada ya tukio hili, kulingana na msemaji huyo, sababu ya kukatika kwa umeme kwenye meli hii ya kivita bado inachunguzwa.

Tukio hili linatokea wakati Jeshi la Wanamaji la Marekani linakabiliwa na shinikizo kubwa kutoka kwa umma baada ya ripoti kuhusu kuzorota kwa afya ya akili ya wanajeshi wa Marekani kwenye meli ya ndege "Abraham Lincoln" katika Mashariki ya Kati, ambao walikuwa baharini kwa zaidi ya siku 200 bila kukoma.