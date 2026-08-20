Azizi: Taifa la Iran si la kutoa kodi (ushuru) katika kulinda maslahi ya kitaifa

Mwenyekiti wa Kamisheni ya Usalama wa Kitaifa na Sera za Kigeni za Bunge, akirejelea mpango wa Bunge wa kuhakikisha usalama wa kijiografia wa eneo na umuhimu wa kimkakati wa Mlango-Bahari wa Hormuz, alisema: Vikosi vya Silaha vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran vina jukumu maalum katika kulinda usalama wa nchi na eneo.

Azizi, akizungumzia nchi za eneo na masheikh wa Kiarabu kwenye ufuo wa Ghuba ya Uajemi, alisema: Ni lazima mweke wazi msimamo wenu kuhusu Marekani na uwepo wa kijeshi wa nchi hiyo; hawawezi kwa upande mmoja kutafuta usalama kwenye kivuli cha uwepo wa Marekani, na kwa upande mwingine kudai kufikia usalama endelevu.

Azizi kwa kusema kwamba usalama wa eneo lazima uhakikishwe na nchi za eneo wenyewe na bila kuegemea nguvu za kigeni, alisema: Taifa la Iran katika njia ya kulinda maslahi yake ya kitaifa na usalama wake, si la kutoa kodi (ushuru).

Aliongeza: Kuegemea Marekani ni kama kuegemea ukuta wa karatasi; ukuta ambao utabomoka mbele ya azma ya mataifa na mabadiliko ya kieneo.