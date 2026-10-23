Bill Clinton: Nimechoshwa na Fikra ya Chuki dhidi ya Uislamu (Fikra ya Uislamu wa Kuogofya); binti yangu alinishauri nisome Qur’ani +Video

Msimbo wa Habari: 1881561

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Rais wa zamani wa Marekani, Bill Clinton, amelaani Uislamu chuki na ubaguzi wa kidini, akisisitiza umuhimu wa kuheshimu tofauti za dini na tamaduni. Alisimulia kuwa binti yake alipokuwa na umri wa miaka 15 alisoma Qur’ani na kumshauri yeye pia aisome. Clinton alinukuu aya ya 13 ya Suratul-Hujurat inayosisitiza kuwa watu wameumbwa katika mataifa na makabila mbalimbali ili wafahamiane. Pia alisisitiza kuwa makosa ya baadhi ya watu hayapaswi kuhusishwa na dini nzima. Sheikh Ali al-Qaradaghi, rais wa Umoja wa Kimataifa wa Wanazuoni wa Kiislamu, aliunga mkono wito wa maelewano na kuishi kwa amani, akionya dhidi ya kugeuza tofauti za kisiasa kuwa chuki dhidi ya Uislamu. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi walitafsiri matamshi ya Clinton kuwa na mwelekeo wa kisiasa unaohusiana na ushindani wa vyama nchini Marekani.