Mkuu wa shirika la Al-Hashd al-Shaabi: Iran imepinga vita vya kimataifa

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA kwa kunukuu tovuti ya habari ya «Al-Ma'aluma», Faleh al-Fayyad, mkuu wa shirika la Al-Hashd al-Shaabi, katika mahojiano na televisheni ya «Al-Sharqiya» alisema: Iran ilikabiliana na vita karibu vya kimataifa na imeweza kukabiliana na changamoto.

Pia alisema: Niliacha nyadhifa zote, kwa sababu ninaona jukumu langu katika Al-Hashd al-Shaabi kuwa ni heshima iliyo juu ya heshima nyingine yoyote.

Al-Fayyad kuhusu ukiritimba wa silaha mikononi mwa serikali pia alisema: Ukiritimba wa silaha kwa kutumia nguvu utasababisha mapambano, na hili halitatokea.

Mkuu wa shirika la Al-Hashd al-Shaabi la Iraq pia aliona kuwa haiwezekani kwamba baada ya kuisha kwa muda wa ukiritimba wa silaha za makundi yenye silaha mwishoni mwa Septemba, Iraq itashuhudia mapambano kati ya Wairaqi.

Alisema: Baada ya kuisha kwa muda wa ukiritimba wa silaha, hakutakuwa na mapambano yoyote ya silaha, na tarehe hii itakuwa sikukuu na siku mpya kwa Iraq. Hatutakubali kuwepo kwa silaha yoyote ya wazi baada ya Oktoba 1.

Alisisitiza: Licha ya kuingiliana kati ya Al-Hashd al-Shaabi na makundi yenye silaha nchini Iraq, Uhamasishaji wa Wananchi hauwajibiki kwa makundi yenye silaha.