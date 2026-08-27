Qatar imethibitisha ziara ya Waziri Mkuu wake Tehran; mhimili wa mazungumzo ni kupunguza mivutano

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu mtandao wa Al Jazeera, Majed al-Ansari, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar, alitangaza kwamba Mohammed bin Abdulrahman, Waziri Mkuu na Waziri wa Mambo ya Nje wa Qatar, kesho atasafiri kwenda Tehran ili kuchunguza njia za kupunguza mivutano na kuweka mazingira ya mazungumzo.

Aliongeza: Uhuru wa meli katika Mlango wa Hormuz utakuwa miongoni mwa mhimili mkuu wa mazungumzo ya Waziri Mkuu huko Tehran.

Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar alisema ziara ya Waziri Mkuu kwenda Tehran ni uthibitisho wa msimamo wa Qatar kwamba diplomasia ni njia ya kuimarisha usalama wa eneo hilo.

Al-Ansari mwishoni aliongeza: Waziri Mkuu pia atajadili umuhimu wa kurudisha meli katika Mlango wa Hormuz kwenye hali iliyokuwepo kabla ya tarehe 28 Februari (9 Esfand 1404 kwa kalenda ya Irani).