IRGC: USV ya Marekani imeshambuliwa

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Ofisi ya Mahusiano ya Umma ya IRGC katika taarifa namba 11 ilitangaza:

Ee jamii shujaa na jasiri ya Iran ya Kiislamu! Jeshi la Wanamaji la mashujaa la IRGC limeshambulia chombo kimoja cha adui kinachodhibitiwa kwa mbali (USV) cha jeshi la kigaidi la Marekani, ambacho kilikuwa kinajaribu kuingia katika eneo lililohifadhiwa la Mlango wa Hormuz.

Kwa neema na baraka za Mwenyezi Mungu Mwenye nguvu na kulipa kisasi, kila harakati ya kukata tamaa ya adui iko chini ya uangalizi wa wapiganaji hodari na wanaojitoa mhanga wa Jeshi la Wanamaji la IRGC na itashambuliwa kwa uthabiti.

Mlango wa Hormuz, njia hii ya maji ya kimkakati, iko chini ya usimamizi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na kila harakati kutoka kwa adui huyo mwuaji wa watoto itakabiliwa kwa uthabiti.

Marekani ya kivita lazima ijue kwamba haina njia nyingine ila kuondoka eneo hilo na kuacha uovu wake.