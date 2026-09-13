Manan Raisi: Iran ni nchi isiyoweza kuzingirwa

Kwa ripoti ya mwandishi wa ABNA, Mohammad Manan Raisi alasiri ya Jumapili katika sherehe ya kuheshimu wafanyakazi wa ugavi na usambazaji wa chakula cha umma katika ukumbi wa Imam Javad (amani iwe juu yake) wa ofisi ya mkuu wa mkoa, alielezea shinikizo linalowekwa kwenye meza za tabaka duni kama ukweli mchungu unaosababishwa na kuzingirwa kwa pande zote na adui, na akasema: ingawa vikwazo vya dhuluma vimeunda shida nyingi za maisha, wazalishaji kwa kutimiza wajibu wao wa kijamii walijitokeza uwanjani na hawakuruhusu maisha ya watu yakatike.

Alielezea mkumbo wa sasa katika fronti ya nguvu za kiburi za Magharibi na Kizayuni kama ishara ya msaada wa Mwenyezi Mungu na akasema: uzoefu wa vita hivi ulionyesha kwamba njama za kijeshi na kiuchumi za adui zimegeuka dhidi yake mwenyewe na upeo wa matumaini wa ufunguzi na ushindi umeonekana mbele ya taifa la Iran linalostahimili.

Raisi akikumbuka msimamo wa kimkakati wa Jamhuri ya Kiislamu katika milinganyo ya kimataifa alisisitiza: makutano ya sifa za kipekee za kijiografia, utajiri wa akiba ya ardhi, muundo wa idadi ya watu wenye motisha na utamaduni wa upinzani umemfanya Iran kuwa nchi isiyoweza kutengwa na isiyoweza kutekwa.

Alithamini kuepuka mahesabu mabaya na kujua mali za ndani kama jambo muhimu na akaendelea: nchi yetu inashika nafasi za juu katika mali za asili za dunia na muunganiko wa uwezo huu na mapenzi ya imani ya taifa umeleta nguvu ya kusimama dhidi ya vikwazo vigumu zaidi.