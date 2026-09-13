Hashd al-Shaabi na Jeshi la Iraq washambulia maficho ya Daesh huko Rawah

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Chanzo cha usalama katika mkoa wa Anbar nchini Iraq kimetangaza Jumapili kwamba vikosi vya Brigedi ya 57 ya Hashd al-Shaabi, kwa msaada wa vikosi vya Jeshi la Iraq, vimevamia maficho ya mabaki ya kundi la kigaidi la Daesh katika eneo la Sahul, wilayani Rawah, magharibi mwa Anbar.

Kwa mujibu wa chanzo hicho, wakati vikosi hivyo vilipokuwa vikikagua eneo hilo, bomu lililokuwa limetegwa katika maficho ya magaidi lililipuka na kumjeruhi vibaya mmoja wa wanajeshi wa Hashd al-Shaabi waliokuwa wakishiriki katika operesheni hiyo.

Aliyejeruhiwa alihamishiwa katika moja ya hospitali zilizo karibu na eneo la tukio kwa ajili ya kupata matibabu.

Chanzo hicho kimeongeza kuwa vikosi vya usalama vililizingira eneo la tukio na kuendelea na operesheni ya kuvamia na kukagua kwa tahadhari kubwa, ili kuhakikisha kuwa hakuna mabomu mengine yaliyokuwa yametegwa katika maeneo mengine.

Chanzo cha usalama kimesema kuwa kabla ya kuanza operesheni hiyo, vikosi vilipokea taarifa zilizoashiria kwamba makundi madogo ya mabaki ya Daesh yalikuwa yamejificha katika mahandaki ya chini ya ardhi.

Kwa msingi wa taarifa hizo, vikosi vya usalama vya Iraq vilianzisha operesheni ya kuwasafisha magaidi hao katika eneo hilo.