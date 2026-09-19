Mwitikio wa Riyadh kwa kibali cha Amerika cha kuuza ndege za kivita F-35 kwa Saudi Arabia

Kwa ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuu Anadolu, ubalozi wa Saudi Arabia huko Washington siku ya Ijumaa ulitangaza kwamba makubaliano yaliyopendekezwa ya kuuza ndege za kivita F-35 kwa nchi hii yanaonyesha nguvu na uthabiti wa ushirikiano wa kimkakati wa Saudi Arabia na Amerika na yanathibitisha mchakato unaoendelea wa maendeleo ya ushirikiano wa ulinzi kati ya pande mbili.

Ubalozi wa Saudi Arabia katika ujumbe kwenye mtandao wa kijamii X uliandika: makubaliano yaliyopendekezwa ya kuuza ndege za F-35 yanaonyesha nguvu na tabia thabiti ya ushirikiano wa kimkakati wa Saudi Arabia na Amerika na maendeleo yanayoendelea katika ushirikiano wetu wa ulinzi.

Katika mwendelezo wa ujumbe huu imesemwa: ushirikiano wa usalama wa Saudi Arabia na Amerika kwa miongo umesaidia utulivu wa eneo hili na kuimarisha uwezo wetu wa pamoja wa ulinzi.

Hapo awali na siku iliyopita, Wizara ya Mambo ya Nje ya Amerika ilikubali uuzaji unaowezekana wa kifurushi cha vifaa vya kijeshi chenye thamani ya dola bilioni 24.3 kwa Riyadh na kuiarifu Bunge kuhusu jambo hili. Kifurushi hiki kinajumuisha ndege 48 za kivita F-35 na injini 49.

Wizara ya Mambo ya Nje ya Amerika imetangaza kwamba makubaliano haya yanaweza kuongeza uwezo wa Saudi Arabia wa kuzuia vitisho vya sasa na vijavyo, kusaidia ulinzi wa nchi hii wa ardhi yake na kuinua kiwango cha uratibu wa kiutendaji kati ya vikosi vya Saudi Arabia, Amerika, vikosi vya eneo hili na vikosi vya Shirika la Mkataba wa Atlantiki ya Kaskazini (NATO).

Iwapo mkataba huu utakamilika, Saudi Arabia itakuwa nchi ya kwanza ya Kiarabu kupokea ndege za kivita F-35.