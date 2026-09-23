Hatukubali lugha ya uonevu; bomu la atomiki liko Israeli lakini wakaguzi wako Iran

Kwa ripoti ya mwandishi wa Abna, Masoud Pezeshkian, Rais, katika hotuba yake katika Mkutano Mkuu wa themanini na moja wa Umoja wa Mataifa huko New York, Amerika, alisema: jana Rais wa Amerika katika hotuba yake alitangaza Iran kuwa gaidi wakati sisi ni waathirika wa ugaidi.

Aliongeza: ninatoka Iran ambapo [Wamarekani na Waisraeli] waliuwa kiongozi wetu bila sababu yoyote ya kisheria. Ninatoka Iran ambapo walipiga bomu shule na kuwaua wanafunzi wetu kwa silaha za Amerika na Israeli, wakati hawakuwa na hatia yoyote na hawakufanya uhalifu wowote.

Rais alibainisha: Lamerd ni moja ya miji ya Iran, walipiga bomu ukumbi wa michezo ambapo watoto walikuwa wakifanya mazoezi, Amerika ilipiga bomu za kikundi ambazo ziligawanyika katika vipande elfu kadhaa na kuua. Pia wanasayansi, watu, wanawake na watoto, na watoto wasio na hatia ambao hawakufanya hatia yoyote walipiga bomu na kuua. Wale ambao ni magaidi na wanafunza ugaidi wanatuambia kwamba ninyi ni magaidi wakati sisi tunajilinda na hatuwezi kuwa magaidi.

Aliendelea: Amerika na Israeli walitushambulia kwa teknolojia na vifaa vya hivi karibuni, na watu wetu walisimama kwa nguvu na kukabiliana, lakini hatukuinamisha vichwa vyetu mbele yao na tulijibu. Hata hivyo, hatukulenga raia. Walishambulia kutoka nchi walikotoka, shule yetu, hospitali yetu, chuo kikuu chetu, madaraja na miundombinu yetu, na vitendo hivi vyote vinapingana na sheria za kimataifa.

Rais alisema: hatutaki kitu na tumepata jibu letu. Tunataka nguvu inayohitajika; kwa sababu taifa ambalo haliwezi kujilinda, katika dunia hii litakandamizwa. Ni dunia ambapo wenye nguvu, badala ya kufikiri kuhusu watu, ubinadamu, haki na demokrasia, ni sababu ya uharibifu, uharibifu na maangamizi, na yeyote ambaye wanataka kumharibu wanamwita gaidi.

Aliongeza: tunataka nishati kwa maendeleo. Kwa miaka mingi kuhusu programu ya nyuklia ya Iran wanasema kwa lugha ya centrifuge, uboreshaji, vikwazo na bomu, lakini kwa taifa letu teknolojia ya nyuklia ni sehemu ya haki ya maendeleo. Nishati ya nyuklia kwa wagonjwa wetu ni matibabu, kwa kilimo ni usalama wa chakula, kwa viwanda ni teknolojia na kwa baadaye ni umeme wa kudumu.