Erdogan: Makubaliano ya Makka hayalengi Iran

Kwa ripoti ya shirika la habari la ABNA kutoka Russia Today, Recep Tayyip Erdogan, Rais wa Uturuki, leo Ijumaa katika mkutano na waandishi wa habari alisisitiza kwamba makubaliano ya Makka kwa ulinzi wa pamoja kati ya Uturuki, Saudi Arabia na Pakistan hayalengi Iran, utawala wa Kizayuni au nchi nyingine yoyote.

Erdogan alisema: Itakuwa kosa kuona makubaliano ya Makka kwa ulinzi wa pamoja kama muungano ulioundwa dhidi ya Iran, Israel au upande mwingine wowote wa tatu.

Aliongeza: Makubaliano haya yanaonyesha jukumu la pamoja la nchi tatu kwa kuunda mustakabali salama zaidi, wa amani zaidi na wenye mafanikio zaidi.

Rais wa Uturuki alisema kwamba Ankara kwa muda mrefu imeunga mkono kutatuliwa kwa matatizo ya kikanda na nchi za kanda zenyewe. Alisisitiza kwamba makubaliano haya yalifanywa kwa lengo la kuimarisha usalama, kuongeza kiwango cha kuzuia na kuhakikisha utulivu wa muda mrefu.

Erdogan alibainisha: Katika hatua hii, si sahihi kuzungumza kuhusu jibu la kijeshi la kiotomatiki la Uturuki kwa tukio lolote ambalo linaweza kutokea Iraq, Yemen au maeneo mengine.

Makubaliano ya Makka yanategemea haki ya kujilinda iliyoelezwa katika kifungu cha 51 cha Mkataba wa Umoja wa Mataifa na yanaeleza kwamba shambulizi lolote la kijeshi kwa moja ya nchi hizi tatu linachukuliwa kama shambulizi kwa pande zote; wakati asili na kiasi cha msaada kitaamuliwa kwa msingi wa ombi la nchi iliyoshambuliwa na mahitaji yake.

Msaada huu unaweza kujumuisha data za kijasusi, msaada wa vifaa na risasi. Pia kulingana na kiwango cha tishio, msaada mkubwa zaidi wa kijeshi unaweza kuzingatiwa, kwa sharti kwamba mifumo husika ya kisiasa na kijeshi itaamua njia na fomula ya msaada kwa mashauriano na uratibu.