Ujerumani inasisitiza kuunga mkono Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu dhidi ya shinikizo la Amerika

Kwa ripoti ya shirika la habari la Abna kutoka Anadolu, Johann Wadephul, Waziri wa Mambo ya Nje wa Ujerumani, alisema nchi yake pamoja na washirika wake wa kimataifa itaunga mkono Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ili chombo hiki kiweze kuendelea kutekeleza majukumu yake.

Akirejelea kuongezeka kwa shinikizo dhidi ya taasisi za kimataifa, alisisitiza kwamba kuunga mkono Mahakama kwa Ujerumani sio tu suala la sera ya kigeni, bali ni sehemu ya jukumu la kihistoria la nchi hii.

Amerika haitambui mamlaka ya Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu na katika miaka ya hivi karibuni imeweka vikwazo dhidi ya chombo hiki na maafisa wake. Donald Trump pia wiki iliyopita katika Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa aliwaomba nchi wanachama kujiondoa katika Mahakama.