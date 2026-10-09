Islami: Hatutaacha uboreshaji; hatutatoa urani

Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la ABNA, Mohammad Islami, mkuu wa Shirika la Nishati ya Atomiki la Iran, jioni ya leo na kando ya hafla ya maombi ya mama wa mkuu wa Shirika la Mipango na Bajeti, alisema: Uboreshaji ni sehemu isiyotenganishwa ya mchakato wa nyuklia, na kwa vyovyote hatutaacha. Je, inawezekana kuwa huna hatua ya kuanzia ya mchakato, kisha udai kwamba una tasnia ya nyuklia? Tasnia ya nyuklia ni injini ya maendeleo ya sayansi na teknolojia.

Aliendelea: Wamarekani wenyewe na rais huyu wa sasa, katika hati ya maendeleo ya kitaifa, usalama wa kitaifa na ulinzi wa kitaifa wa nchi yao, wameweka teknolojia ya nyuklia katika kipaumbele cha maendeleo, na nchi zote zinafuatilia programu zao za nyuklia kwa kasi.

Mkuu wa Shirika la Nishati ya Atomiki alisisitiza: Haya ni udanganyifu na uongo. Kile kilicho hakika ni maendeleo ya taifa; taifa la Iran si taifa lililobaki nyuma, ni taifa la daraja la kwanza na taifa lenye vipaji.

Islami alisema: Iran ni nchi yenye uwezo mkubwa. Haki ya maendeleo na mipaka ya elimu ni haki ya taifa la Iran, na hatutorudi nyuma.

Mkuu wa Shirika la Nishati ya Atomiki la Iran alisisitiza zaidi: Hatutatoa urani; habari kama hizo hazipo.