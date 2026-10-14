Hofu ya Netanyahu ya kushindwa katika uchaguzi; madai dhidi ya Iran na Upinzani

Kwa ripoti ya shirika la habari la Abna likinukuu Al Jazeera, «Benjamin Netanyahu», Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, katika mazungumzo na kituo cha 14 cha televisheni cha utawala huu, wakati akieleza wasiwasi wake kuhusu matokeo ya uchaguzi ujao, aliwataka mikondo ya kulia na wafuasi wake kuja kwenye masanduku ya kura kwa ushiriki wa hali ya juu.

Netanyahu katika kuendelea kwa upotoshaji wake wa kawaida alidai kwamba Iran, Hamas na Hezbollah wanataka kumpindua na watajaribu kuvuruga mchakato wa uchaguzi.

Yeye, akirudia madai yasiyo na msingi dhidi ya mpango wa nyuklia wa Iran, alidai kwamba hataruhusu Tehran kupata silaha za nyuklia.

Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni pia, ili kuwahimiza wapiga kura wanaounga mkono mkondo wa kulia, alidai kwamba ushindi wa muungano unaoshindana utamaanisha kurudi nyuma kutoka Gaza na Lebanon, kuvunjwa kwa vyombo vya habari vinavyounga mkono baraza la mawaziri na kuundwa kwa taifa huru la Palestina.

Alisisitiza kwamba ikiwa atashinda katika uchaguzi, hatakubali kabisa kurudi nyuma kutoka Ukingo wa Magharibi na kuundwa kwa serikali ya Palestina.