Qalibaf: Tutashughulika na wale wanaoshiriki katika mauaji ya watoto wetu

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Mohammad Bagher Qalibaf, Mwenyekiti wa Baraza la Shura la Kiislamu, kwa kuchapisha chapisho katika moja ya mitandao ya kijamii, aliandika: Taasisi ya Usimamizi wa Data ya Ghuba ya Uajemi inakuja.

Aliendelea, akiwaelekeza serikali, mifuko ya uwekezaji na makampuni ya eneo hili: tunashauri kwamba msitoe rasilimali yoyote kwa makampuni ya akili bandia au data ambayo yanasaidia uvamizi wa kijeshi au yanahusika katika mauaji ya watoto. Sio ufadhili, sio hisa, sio ardhi, sio nishati. Yeyote atakayewasaidia, atakabiliana na hatua zetu za kulazimisha.