Fuad Hussein: Washington imetaka Iraq kufunga vivuko vyake vya mpaka na Iran

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Mehr, Fuad Hussein, waziri wa mambo ya nje wa Iraq, katika mahojiano na Al Jazeera alisema: hali ya sasa inaonyesha uwezekano wa kuanza tena kwa vita katika eneo hili.

Aliongeza: Iraq imepata hasara ya dola bilioni 60 kutokana na kusimamishwa kwa mauzo ya nje ya mafuta yake kupitia Mlango wa Hormuz. Mauzo ya nje ya mafuta ya Iraq kupitia Mlango wa Hormuz yameanza tena baada ya makubaliano na Washington na Tehran. Washington imetaka rasmi Iraq kufunga vivuko vyake vyote vya mpaka na Iran, isipokuwa vivuko viwili.

Alidai: tumeliambia Iran kwamba tunakaribisha urafiki na mapatano na nchi hii lakini hatukubali kuingilia kwake katika mambo yetu ya ndani.

Aliongeza: tunayo taarifa kuhusu matumizi ya ardhi ya Iraq na pande za kigeni kwa mashambulizi dhidi ya nchi jirani.

Waziri wa mambo ya nje wa Iraq kuhusu mahusiano ya Baghdad na Riyadh pia alisema: tunajitahidi kutatua tofauti zetu na Saudi Arabia kupitia mazungumzo ya wazi.