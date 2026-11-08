Maandamano ya Wazayuni dhidi ya Netanyahu huko Tel Aviv

Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Abna likinukuu Al-Manar, mamia ya Wazayuni huko Tel Aviv kwa kufanya maandamano makubwa waliwataka viongozi wa mwelekeo wa upinzani katika utawala wa Kizayuni kuunda baraza la mawaziri la muungano linaloshirikisha vyama vya Kiarabu. Mwelekeo wa upinzani unaojulikana kama «Kambi ya Mabadiliko» ulipata viti 67 na vyama vya Kiarabu viti 19 katika uchaguzi wa bunge wa utawala.

Wazayuni walioshiriki katika maandamano haya walitangaza kwamba kuunda baraza la mawaziri la wapinzani na vyama vya Kiarabu ndiyo njia pekee ya kumaliza mamlaka ya Netanyahu na kuanza awamu mpya ya kisiasa katika utawala wa Kizayuni.

Walisisitiza kwamba muungano wa Netanyahu umeshindwa katika uchaguzi wa utawala na umepoteza wingi.

Vyombo vya habari vya utawala wa Kizayuni usiku uliopita viliripoti kwamba Isaac Herzog, mkuu wa utawala, alimpa rasmi Gideon Saar, mkuu wa chama cha Yesh Atid, jukumu la kuunda baraza la mawaziri.

Saar atakuwa na muda wa siku 28 kwa ajili ya kuunda baraza lake la mawaziri, ambao unaweza kuongezwa kwa siku 14 zaidi (jumla ya siku 42).