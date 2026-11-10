Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Meja Jenerali Mohsen Rezaei, Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa, katika akaunti yake katika moja ya mitandao ya kijamii akiwaelekea Wamarekani aliandika: Vita dhidi ya Iran tayari vimeshaathiri serikali ya Marekani kwa kiasi kikubwa; lakini Washington bado inajitahidi kwa kukata tamaa kama mcheza kamari aliyekwama.

Aliongeza: Acheni kutengeneza habari za uongo kuhusu mazungumzo ya kubuni na msikatae mpangilio mpya wa Asia Magharibi.

Rezaei alisisitiza: Ni wakati wa kujisalimisha mbele ya masharti saba ambayo Iran imetangaza mara kwa mara.