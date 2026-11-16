Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la ABNA kwa kumnukuu Al Jazeera, Gadi Eisenkot, mwakilishi wa kuunda baraza jipya la mawaziri la utawala wa Kizayuni, alisisitiza kwamba kwa hali yoyote Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa utawala huu, hapaswi kubaki kiongozi wa madaraka hata dakika moja zaidi.

Aliongeza kwamba tabia ya Netanyahu na wale walio karibu naye inachukuliwa kuwa tishio la moja kwa moja na dhahiri kwa demokrasia. Hakuna hata sehemu ndogo ya ardhi iliyobaki katika Israeli ambayo haijalengwa kwa ajili ya Netanyahu na maslahi yake. Hatuwezi kuruhusu duru mpya ya uchaguzi ifanyike na Netanyahu aendelee kubaki madarakani.

Eisenkot pia alionyesha haja ya kuunda kamati ya kutafuta ukweli kuhusu uingiliaji wa ofisi ya Netanyahu kuzuia mchakato wa uchaguzi.