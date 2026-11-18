Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuu Reuters, Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani Marco Rubio katika hotuba yake, akirejelea uchapishaji wa ripoti kuhusu uwezekano wa Iran kupanga shambulio dhidi ya Washington kwa kutumia bomu chafu au silaha za kemikali, alikiri kwamba hakuna dalili yoyote ya tishio la karibu dhidi ya mji mkuu wa Marekani.

Alisema kwamba vyombo vya ujasusi vya Marekani vinachunguza kila siku vitisho vinavyowezekana dhidi ya nchi hii lakini nyingi za ripoti hizi si za kuaminika na zinapaswa kuchunguzwa kabla ya hitimisho lolote.

Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani aliongeza kwamba Washington bado inachukua kwa uzito vitisho vinavyodaiwa kutoka kwa Iran na makundi mengine.

Rubio pia alikosoa ufichuzi wa taarifa za siri na baadhi ya vyanzo vya ujasusi kwa vyombo vya habari na akasema hawezi kutoa maoni kuhusu maelezo ya ripoti iliyochapishwa na CNN.

Awali, Mohammad Bagher Qalibaf, Spika wa Bunge la Ushauri la Kiislamu, akirejelea uongo wa hivi karibuni wa vyombo vya habari vya Marekani dhidi ya Iran unaozingatia CNN na gazeti la New York Times, katika chapisho kwenye moja ya mitandao ya kijamii aliandika: zile zile operesheni za udanganyifu (bendera ya uongo) na ule ule upenda vita wa kawaida, tu na nembo mpya!

Aliongeza: sifa ya upande wa kulia imefikia mwisho na haitauzwa tena; kwa hiyo, operesheni ya kisaikolojia na uhamasishaji zimeelekezwa upande wa «New York Times» na «CNN».

Spika wa Bunge la Ushauri la Kiislamu alibainisha: mchakato huu unaendelea kwa idhini ya Larry Ellison. Unyakuzi na umiliki wa vyombo vya habari unaendelea kwa nguvu zote.

Ikumbukwe kwamba Larry Ellison ni mfadhili mkuu wa kibinafsi wa jeshi la uhalifu la Israel na sura mashuhuri zaidi ya familia ya Ellison kama wamiliki wapya wa CNN.