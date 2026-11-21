Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la ABNA ikinukuliwa na Financial Times, kupungua kwa mtiririko wa mafuta kupitia Mlango wa Hormuz kunaonyesha kuwa mivutano ya hivi karibuni imeathiri mauzo ya mafuta kupitia njia hii.

Jorge Leon, mkuu wa kitengo cha uchambuzi wa kijiografia wa taasisi ya utafiti ya Rystad Energy alisema kwamba kwa wastani kuna shambulizi moja hadi moja na nusu kwa siku dhidi ya meli, na mengi ya mashambulizi haya hayaripotiwi na vyombo vya habari.

Alionya kwamba ikiwa mwenendo huu utaendelea, kutakuwa na matatizo makubwa katika upatikanaji wa meli za mafuta, na inaweza kuchukua vipimo vipana zaidi katika miezi miwili hadi mitatu ijayo.

Mmoja wa mameneja wa sekta ya meli za mafuta pia alieleza kwamba meli zilizoharibika ili kutoka katika eneo hilo lazima zirekebishwe; mchakato unaohitaji kupakua shehena, kusafisha matangi na kuandaa vifaa vya ukarabati.

Kwa mujibu wake, ukarabati wa uharibifu mdogo unaweza kuchukua chini ya wiki moja, lakini uharibifu wa daraja la amri au chumba cha injini cha meli unaweza kurefusha mchakato huu sana.