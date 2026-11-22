Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Abna, Jenerali Hossein Mohebbi, msemaji wa Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu, katika akaunti yake katika nafasi ya mtandao, kwa kuchapisha picha ya wakati wa kugongana kwa kombora na ndege isiyo na rubani kutoka pembe ya kamera ya ndege isiyo na rubani, aliandika: «Picha ya mwisho ambayo mwendeshaji wa ndege isiyo na rubani MQ-9 anaita kwenye kioo kabla ya uharibifu wa ndege yake...»