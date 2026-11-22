Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Abna, Jenerali Hossein Mohebbi, msemaji wa Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu, katika akaunti yake katika nafasi ya mtandao, kwa kuchapisha picha ya wakati wa kugongana kwa kombora na ndege isiyo na rubani kutoka pembe ya kamera ya ndege isiyo na rubani, aliandika: «Picha ya mwisho ambayo mwendeshaji wa ndege isiyo na rubani MQ-9 anaita kwenye kioo kabla ya uharibifu wa ndege yake...»
Mwitikio wa msemaji wa Walinzi wa Mapinduzi kuhusu uharibifu wa mfululizo wa ndege zisizo na rubani za Marekani
22 Novemba 2026 - 21:02
Msimbo wa Habari: 1893559
Source: ABNA
Msemaji wa Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu, kwa kuchapisha picha ya wakati kombora linagonga ndege isiyo na rubani, alijibu uharibifu wa mfululizo wa ndege zisizo na rubani za Marekani
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