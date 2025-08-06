Safari ya Walimu wa Sayansi ya Qur'ani hadi “Erambuyeh” Makaburini mwa “Ali bin Hamzah Kufi Kisai”

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (as) –ABNA– Walimu hao walitembelea eneo hilo kufuatia ushahidi wa kihistoria unaoashiria kuwa Kisai, ambaye nasaba yake inaonyesha kuwa alikuwa na asili ya Kiajemi (kutokana na majina ya mababu zake, Bahman na Firooz), alifariki na kuzikwa katika kijiji hicho cha Erambuyeh. Miongoni mwa wasomaji saba wa Qur’an maarufu, watano walikuwa wa asili ya Kiajemi na wawili tu Waarabu.

Ali bin Hamzah Kisai na nafasi yake ya kielimu

Muhammad Taqi Mirzajani, Naibu Katibu wa Baraza Kuu la Qur’an, alisema kuwa Kisai alikuwa mtu mashuhuri miongoni mwa wasomaji wa Qur’an na alikuwa akiishi Kufa. Alieleza kuwa kwa mujibu wa ushahidi wa kihistoria, Kisai alifariki njiani kuelekea Tus na kuzikwa katika kijiji cha Erambuyeh, eneo ambalo pia lina kaburi la mtukufu Imamzadeh Ibrahim (a.s.), mmoja wa wajukuu wa Imam Musa al-Kazim (a.s).

Hamid Reza Mostafid, mwalimu wa taaluma za Qur’ani, alieleza kwamba katika taaluma ya sarufi ya Kiarabu (Nahw), kulikuwa na madhehebu mawili makuu – Basra na Kufa. Kisai alikuwa kiongozi wa mwelekeo wa Kufa, huku Sibawayh akiwa kiongozi wa Basra. Kwa sababu ya hadhi yake ya kielimu, wakazi wa Kufa walifuata kisomo cha Qur’an cha Kisai, baada ya Asim na Hamzah. Kisomo cha Kisai kilihifadhiwa na kutambuliwa na Ibn Mujahid kuwa miongoni mwa “Qira’at Saba’a”.

Mfano wa usomaji wa Kisai unaonekana katika kisomo cha baadhi ya waqari wa Misri kama Mustafa Ismail, ambaye hutamka “al-Hāqah” kwa lafudhi ya “al-Hāqih” – ikionyesha athari ya usomaji wa Kisai.

Kifo na maziko ya Kisai

Inasemekana kwamba Harun al-Rashid, khalifa wa Banu Abbas, alimleta Kisai katika kasri yake na alimfanya kuwa mwalimu wa watoto wake, Amin na Ma’mun. Wakati Harun alipokuwa akisafiri kutoka Baghdad kwenda Tus, Kisai aliambatana naye na alifariki njiani katika sehemu inayoitwa Rambuyeh au Zanbuyeh, iliyoko katika maeneo ya Rey (ambayo kwa wakati huo ilikuwa na mipaka tofauti na ya sasa). Inasadikiwa kuwa Kisai alizikwa hapo.

Karim Dowlaty, mwalimu wa sayansi ya Qur’ani, alithibitisha kuwa kaburi la Kisai lipo katika makaburi ya kale yanayodhaniwa kuwa na historia ya zaidi ya miaka 1200–1300. Inasemekana kuwa katika usiku mmoja, Kisai na mwanazuoni mwingine wa fiqhi walifariki katika eneo hilo. Harun al-Rashid aliwasalia swala ya maiti kwa wote wawili na kusema: “Tumezika elimu ya fiqhi na lugha ya Kiarabu hapa Ray.”

Sheikh Jawad Alirezaei, mtafiti wa sayansi ya Qur’ani na msimamizi wa Haram ya Imamzadeh Abdullah (a.s.) ya Rey, alikubaliana na ushahidi huu, akieleza kuwa Kisai alifariki mwaka 189 Hijria akiwa na Harun al-Rashid na akazikwa katika Erambuyeh. Aliongeza kuwa kuna uwezekano mkubwa Kisai aliuawa, pamoja na Ahmad bin Hasan Shaybani, mwanazuoni mwingine aliyefariki usiku huo huo.

Morteza Tavakoli, Naibu wa Kituo cha Chapisho la Qur’ani Tukufu, alisisitiza kuwa wanazuoni wengi wa Qur’an na lugha ya Kiarabu tangu mwanzo wa Uislamu hadi sasa walikuwa wa asili ya Kiajemi, lakini bahati mbaya wengi wao wamekuwa wasiojulikana kwa vizazi vya sasa. Alitoa wito wa kuenzi watu kama Kisai kwa sababu walikuwa nyota katika anga ya Qur’an, na kuongeza kuwa ni matumaini yake kuwa kumbukumbu rasmi ya Kisai itaanzishwa hivi karibuni.

Kwa Muhtasari:

Safari ya utafiti imeangazia historia muhimu na ya kihistoria ya Ali bin Hamzah al-Kisai, ambaye alikuwa mmoja wa nguzo za usomaji wa Qur'an na taaluma ya lugha ya Kiarabu, na ambaye sasa inaaminika kuwa kaburi lake liko katika kijiji cha Erambuyeh, Iran.