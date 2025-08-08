Washairi wa Kimataifa Waungana na Washairi wa Iran Kuadhimisha Mashahidi katika Usiku wa Mashairi ulioitwa: “Wasafiri wa Alfajiri”

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Tamasha maalumu la usiku wa mashairi “Wasafiri wa Alfajiri” lilifanyika jioni ya Jumatano katika Makaburi ya Mashahidi mjini Astaneh Ashrafieh, likihudhuriwa na washairi mashuhuri wa ndani na nje ya nchi, pamoja na wananchi na viongozi wa kitamaduni na kisanaa, katika mazingira yaliyojaa ucha Mungu, utamaduni na mshikamano wa kitaifa.

Tukio hili, lililofanyika tarehe 16 Mordad 1404 (sawa na Agosti 7, 2025), lililenga kuenzi kumbukumbu ya mashahidi wa ulinzi wa taifa, hususan mashahidi 17 wa heshima kubwa kutoka Astaneh Ashrafieh, sambamba na kuendeleza utamaduni wa kujitolea, kusimama kidete na kuhifadhi thamani za Mapinduzi ya Kiislamu.

Katika hafla hii, washairi walitumia lugha ya fasaha na yenye kugusa hisia kueleza hadhi ya mashahidi, wakisoma mashairi yenye maudhui ya hisia, ujasiri na ucha Mungu, ambayo yalionyesha sio tu upendo wa kibinadamu bali pia dhamira ya kijamii, mwamko wa kiutamaduni na mshikamano wa kitaifa.

Miongoni mwa wageni wa heshima walikuwa Sayyid Ahmad Shahryar, mshairi anayeandika kwa Kifarsi kutoka Pakistan, na Nadeem Sarsavi, mshairi maarufu kutoka India, waliodhihirisha tena uhusiano wa kina wa kiutamaduni kati ya Iran na mataifa yenye lugha na moyo wa pamoja.

Washairi maarufu wa Mapinduzi ya Kiislamu kama Alireza Qazveh na Mostafa Mohaddesi Khorasani walipandisha hamasa ya hafla kwa mashairi yao yenye maudhui ya kusimama imara na uaminifu, wakipokelewa kwa shangwe na hadhira.

Aidha, washairi wa mkoa na wa mjini kama Esmail Mohammadpour, Mahmoud Habibi Kasbi, Faramarz Mohammadi-pour, Esmail Yektaei, Najmeh Pourmaleki, Saeede Hosseinjani na Roghayeh Azadnia walileta mguso wa kienyeji na wa karibu, wakionyesha utajiri wa fasihi na nafasi ya Astaneh Ashrafieh katika kukuza mashairi ya mapambano.

Hafla ilihitimishwa huku machozi na tabasamu vikichanganyika, kwa usomaji wa mashairi yaliyohifadhi kumbukumbu za mashahidi, ikithibitisha kuwa mashairi bado ni lugha hai ya utamaduni wa kusimama imara na kujitolea nchini Iran na duniani kote.