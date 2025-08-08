Onyesho la "Mchezo wa Kwanza" Lafanyika Katika Njia ya Arubaini

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Onyesho hili limetayarishwa na Kituo cha Tamthilia cha Shirika la Kuendeleza Maendeleo ya Watoto na Vijana na kwa ushirikiano na Idara ya Tamthilia ya Taasisi ya Sanaa ya Hojati, na litafanyika nchini Iraq.

Asili ya onyesho hili ni mwaka 1384 Kihijria (2005 Miladi), likiwa limeandikwa na Amir Mashhadi Abbas. Onyesho la Kiimani lilianzishwa rasmi katika Kituo cha Tamthilia na Tamthilia za Vinyago kwa watoto na vijana mwaka 1390 Kihijria (2011 Miladi), na baadaye likaanza kuonyeshwa mara kadhaa katika miaka ya 1395, 1397 na 1402 Kihijria (2016, 2018, na 2023 Miladi). Sasa, toleo la barabarani la onyesho hili linaonyeshwa kati ya makazi ya maombolezo kutoka Najaf hadi Karbala katika Hamu ya Arubaini.

Wachezaji na wapiga sauti wa onyesho la barabarani ni Qasem Ansari-Shad, Ariarad Ansari-Shad, Nushin Sarkoubi, Mahdi Rahmati na Behrouz Mehralian.

Muhammad Saadat-Zadeh na Sara Khwarazmi ni waandaaji wa onyesho hili.

Baadhi ya washiriki wengine muhimu ni: Muimbaji wa muziki Muhammad Fereshteh-Nejad, wabunifu wa mandhari Alireza Hosseinpour na Adel Bazdoodeh, wabunifu wa vinyago Alireza Hosseinpour na Mojdeh Zekriyapur, mbunifu wa vinyago vya kivuli Sharareh Yusufi, mchoraji wa vipeperushi Imad Saleki, timu ya mawasiliano ya umma Safir na mpiga picha Shahrad Athari.

Muhtasari wa onyesho "Mchezo wa Kwanza", ambao umefikia miaka ishirini tangu kuanzishwa kwake, unasema: Leo ni siku ya kuonesha tamthilia ya "Watoto wa Muslim" mbele ya mlango wa nyumba ya Reza. Hata hivyo, kwa sababu ya kutokuja kwa mchezaji wa watoto hao, kundi la waigizaji halitaweza kuonesha tamthilia hiyo na vitu vyake vinaachwa kama amana katika nyumba ya Reza. Katika wakati wa upweke, Reza huanza kuigiza kwa kutumia vitu vya kundi la tamthilia, na hatimaye anaingia katika ulimwengu wa ndoto na mawazo...

Watoto na vijana katika onyesho hili wanajifunza kuhusu tukio la Ashura, maisha ya uhuru na kupinga