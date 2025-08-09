Barua ya 18 ya Nahjul Balagha / Onyo kwa Viongozi wote wa Serikali ya Kiislamu

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Baada ya Vita vya Jamal na kuiondoa mji wa Basra mikononi mwa wafuasi wa Talha na Zubair, Imam Ali (a.s) alimteua Abdullah bin Abbas kama mtawala wa Basra.

Iwapo mtu ataangalia yale yaliyonukuliwa kutoka kwa Amirul-Mu’minin (a.s) katika Nahjul Balagha kwa mtazamo wa kihistoria pekee, ataikosa fursa ya kunufaika na maneno hayo kwa ajili ya kujiongoza yeye mwenyewe na kuwaongoza wengine.

Mtu yeyote anayejitambulisha kama Mwislamu wa Kishia na kumchukua Amirul-Mu’minin (a.s) kama kiongozi wake, anatakiwa ajihesabu kuwa mhusika wa kila neno lake na kutafuta njia sahihi ya kulitekeleza maishani mwake. Kwa mtazamo huu, maneno haya yanakuwa zaidi ya simulizi la tukio la kihistoria; yanageuka kuwa taa inayoongoza kwenye mafanikio ya mtu na jamii.

Katika Barua ya 18, Imam Ali (a.s) anamwonya Ibn Abbas kuhusu kujihusisha na raia wa Basra kwa upole, akisema:



(Wahutubie kwa wema na uvunje kamba ya hofu kutoka katika nyoyo zao).

Katika sehemu nyingine ya barua hiyo, Imam Ali (a.s) anakosoa vikali ukatili wa mtawala wake dhidi ya kabila la Bani Tamim, na kumtaka awe na uvumilivu nao.

Mwisho wa barua hii una maneno ambayo ni muhimu sana kijamii na kiutawala:

“Farba‘ Aba al-Abbas, rahimakallahu, fima jara ‘ala lisanika wa yadika min khayrin wa sharrin, fa inna sharikani fi dhalik”

(Ewe Abu al-Abbas, Mwenyezi Mungu akurehemu; kuwa na kiasi katika yale yanayotoka kwenye ulimi na mikono yako, iwe ni kheri au shari, kwani mimi na wewe tupo pamoja katika matokeo yake).

Kwa maneno mengine, Imam Ali (a.s) anawaonya wote wanaoshika nafasi katika serikali ya Kiislamu kwamba matendo na maneno yao yanahusiana moja kwa moja na hadhi na heshima ya kiongozi wa juu wa jamii. Kila jambo jema linalotoka kwao litampa heshima kiongozi, na kila jambo baya litamletea madhara.

Kwa hiyo, iwapo kiongozi atatambua kuwa bidii na uadilifu wake vina mchango wa moja kwa moja katika kufanikisha malengo ya serikali ya Kiislamu, atakuwa mchapakazi na mwenye mapenzi kwa watu. Na akitambua kuwa uzembe na dhulma zake zinaharibu heshima ya serikali na kiongozi wake, bila shaka atajirekebisha.

Hivyo, kila mtumishi wa umma katika mfumo wa Kiislamu hapaswi kusahau maneno haya ya Amirul-Mu’minin (a.s):

