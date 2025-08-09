Moto Katika Msikiti wa Kihistoria wa Cordoba, Hispania

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) — ABNA — moto huo ulitokea katika msikiti maarufu wa Cordoba ulioko kusini mwa Hispania, lakini kikosi cha zimamoto kilifanikiwa kudhibiti moto na kuokoa jengo hili la kihistoria.

Video zilizorekodiwa zilionyesha moto ukipanda kutoka ndani ya jengo hili la kidini na kivutio cha utalii kilichosajiliwa kwenye orodha ya Urithi wa Dunia wa UNESCO na ambacho hupokea takriban wageni milioni mbili kwa mwaka.

Meya wa Cordoba, Jose Maria Bellido, alitangaza kuwa moto huo umewekwa chini ya udhibiti na jengo hilo limeokolewa.

Kupitia mtandao wa kijamii X, aliandika:

"Kwa bahati nzuri, uingiliaji wa haraka na wa kipekee wa kikosi cha zimamoto cha Cordoba umezuia janga kubwa. Moto umesitishwa, na vikosi vya zimamoto na polisi wa eneo hilo vitabaki hadi mwisho wa usiku ili kuzuia hatari yoyote inayoweza kutokea."

Moto huu umeibua wasiwasi juu ya usalama wa kazi hii ya kipekee ya usanifu wa Kati ya Enzi za Kati, na umefufua kumbukumbu ya moto wa mwaka 2019 katika Kanisa la Notre Dame, Paris.

Vyombo vya habari vimeripoti kuwa chanzo cha moto kilikuwa kuwaka kwa kifaa cha kusafisha sakafu.

Msikiti wa Cordoba ni lulu ya usanifu iliyojengwa na watawala wa Kiumayya kati ya karne ya 8 na 10 BK. Ujenzi wake ulianza miaka 75 baada ya Waislamu kuuteka Andalusia mwaka 711 BK, ukianzishwa na Abdul Rahman al-Dakhil katika karne ya 8 na kuendelea kupanuliwa kwa kipindi cha karne nne.

Eneo hili lilikuwa kitovu cha elimu na maarifa ya Uislamu kwa karne nyingi, na wanazuoni wengi mashuhuri wa Kiislamu walihitimu hapa.

Wahistoria wanalitambua Msikiti wa Cordoba kama moja ya vito vya kipekee vya usanifu duniani, ambacho licha ya mabadiliko na ukarabati uliofanyika kabla na baada ya kubadilishwa kuwa kanisa la Kikristo mwaka 1236, bado kimehifadhi utambulisho wake wa asili wa kimaumbile.