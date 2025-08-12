"Msaada" na "Ulinzi" wa Familia na Ulinzi wa Sayyid al-Shuhada

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Familia ni kitovu kikuu cha malezi na utulivu wa jamii; kuilinda familia hii takatifu ni kuhakikisha afya ya roho na maadili ya vizazi vijavyo na imara ya misingi ya kijamii. Uhusiano wa jukumu la baba katika kusaidia na kulinda familia unahusiana kwa undani na tukio la Ashura, hasa kwa mtazamo wa kiongozi Imam Hussein (a.s) kama "baba" na mfano wa familia ya nabii na imamu, pamoja na kujitolea kwake kuhifadhi misingi na maadili ya kiungu.

Katika tukio la Ashura, Imam Hussein (a.s) hakuwa tu kiongozi wa kidini na kisiasa, bali pia kama "baba" wa familia yake na jamii, akicheza jukumu la kipekee katika kusaidia na kulinda:

1. Jukumu la Baba katika Familia; Hitaji katika Nyakati za Migogoro

Katika hali za mgogoro, msaada wa kihisia, kiroho na kisaikolojia wa baba kwa familia ni muhimu sana. Ingawa wazazi wote wawili wana jukumu muhimu, mara nyingi baba hulazimika kuwa na nafasi kubwa zaidi ya kuhakikisha usalama, uthabiti wa akili, na kusimama imara dhidi ya changamoto za maisha ili kuhifadhi mshikamano wa familia.

2. Ashura; Uonyeshaji wa Msaada wa Kiume

Imam Hussein (a.s) usiku wa Ashura na siku ya Ashura, licha ya maumivu makubwa, hakuwahi kupuuza kutoa faraja na msaada kwa familia yake. Alitoa ushauri wa uvumilivu, kuwafariji wake na watoto, na kulinda heshima yao kwa hali zote. Aliweka juhudi kuhakikisha wanawake na watoto wangeepukwa na madhara ya vita licha ya ukiukaji mkubwa wa adui. Pia alihakikisha kuwapasa wajukuu wake majukumu na maagizo muhimu kwa ajili ya kuendeleza urithi wa imamu na familia ya nabii.

3. Jitolea la Baba kwa ajili ya Kuokoa Vizazi Vijavyo

Imam Hussein (a.s) hakuwa tu alijitolea mwenyewe, bali pia alikubali kutoa sadaka watoto wake wapendwa, kama Ali Akbar na Ali Asghar, katika njia ya kulinda haki na imani. Hii ni mfano wa juu wa kujitolea kwa baba kwa ajili ya kuhifadhi maadili ya vizazi vijavyo. Jitolea hili ni aina ya "ulinzi wa maisha yajayo" na kuweka mbegu za imani na uhuru katika historia.

4. Mfano wa Hisia Kwenye Karbala: Kutoka Kusafisha Miiba ya Nyuma ya Hema hadi Kuaga Binti

Usiku wa Ashura, Imam Hussein (a.s) alikusanya miiba nyuma ya hema kwa mikono yake, akitambua kuwa wake na watoto wanaweza kulazimika kukimbia. Hii inaonyesha upendo mkubwa, utambuzi wa hatari, na uwajibikaji wa baba. Pia alionekana akiwa na huruma kubwa alipomkumbatia binti yake Sakina kabla ya kwenda uwanjani, akimfariji na kuaga kwa upendo usio na kifani.

5. Hitaji la Kuongeza Ujuzi kwa Wanaume Kuwa Baba Wazuri

Ili kuwa wazazi wa kweli, wanaume wanapaswa kukuza ujuzi kama:

Kusikiliza kwa makini maoni ya wake na watoto

Kutoa muda wa mazungumzo hata wakati wa migogoro

Kuonyesha upendo na huruma

Kuwapa familia hisia ya heshima na thamani

Kutoa uzoefu na msaada wakati wa changamoto kama magonjwa, matatizo ya mapenzi, wasiwasi, matatizo ya kiuchumi, au mazingira mabaya ya mtandao

Baba ni kinga ya familia; kama kiongozi wa jamii anavyotumia busara kuzuia mashambulizi ya adui, baba pia anapaswa kulinda familia dhidi ya madhara ya kijamii na kiakili kwa usimamizi na uvumilivu. Hii si siri, bali ni usimamizi wa hekima na kuleta amani. Baba lazima azidishe moyo na kuvumilia kwa ajili ya utulivu wa familia.