Takriban Milioni 16 Washiriki Ziara ya “Jamandegan Arubaini” Iran

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-Mkurugenzi wa Masuala ya Utamaduni na Tawala wa Mikoa katika Shirika la Matangazo ya Kiislamu Iran amefafanua kuhusu idadi ya watu waliohudhuria katika sherehe ya Jamandegan Arubaini mwaka 2025 / 1447 Hijriah, akisema kuwa takriban watu milioni 15.67 walishiriki katika maeneo 4,356 kote nchini, huku vikundi vya huduma 16,000 (mwakala wa makundi ya hiari) vikiwa vimeandaliwa. Hii ni idadi ya juu zaidi ya washiriki katika sherehe hii ya Arubaini nchini Iran.

Hujjatul-Islam Izzat Zamani alisema kuwa mafanikio haya ni kutokana na ushiriki wa wananchi wa Iran, ambao kwa kujitolea kwao, wameandaa makundi mengi ya hiari (Mawkib) katika miji na vijiji, huku mashirika na mashirika ya serikali yakisaidia kutoa miundombinu na kurahisisha ushiriki wa watu. Alisisitiza kuwa hii ni sherehe ya kihistoria ya wananchi, na hakuna taasisi yoyote inayoweza kudhibiti mafanikio haya bila juhudi za wananchi.

Hujjatul-Islam Zamani pia alibainisha jinsi takwimu za ushiriki zinavyokokotolewa kwa kutumia mashirika ya mikoa, polisi, na wataalam wa kiufundi, huku urekebishaji wa takwimu ukifanywa kulingana na huduma zilizotolewa katika miji mikubwa. Anaeleza kuwa uwekaji wa namba hauwezi kufafanua kikamilifu maana ya kiroho ya ushiriki huu mkubwa, lakini kuweka takwimu sahihi ni muhimu kwa kumbukumbu na utafiti.

Sherehe hii ya Jamandegan Arubaini ya mwaka huu imeonekana kuwa ya ushiriki mkubwa zaidi, ikiwa na ongezeko la karibu asilimia 13 ikilinganishwa na mwaka jana, na kuifanya kuwa sherehe yenye ushiriki mkubwa zaidi nchini Iran.

Hujjatul-Islam Zamani alisisitiza kuwa maana ya kiroho ya ushiriki ni muhimu kuliko idadi halisi ya washiriki, na mafanikio makuu ya sherehe haya yanatokana na ushiriki wa wananchi wa kawaida wa Iran, ambao ndio wamiliki wakuu wa sherehe hii ya kihistoria.



Tanbihi:

Ibara ya "Jamandegan Arubaini” inahusu wale walioshindwa kwenda ziara ya Arubaini ya Imam Hussein (as) katika Ardhi ya Karbala, lakini wanasherehekea tukio hilo kwa kufanya ibada na mikutano ya Maadhimisho ya Arubaini ya Imam (as) tokea mahali pale walipo.