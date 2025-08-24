Katika Kumbukizi ya Imam Reza (a.s): Kiongozi Mkuu Atoa Wito wa Kulinda Umoja na Kukemea Jinai za Kizayuni

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Tehran – Iran, Leo hii Jumapili, Tarehe 24 Agosti 202, Katika maadhimisho ya Shahada ya Imam Reza (a.s), Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu, alihutubia maelfu ya wananchi na kueleza mambo muhimu kuhusu nafasi ya Imam Reza (a.s) pamoja na masuala ya kisasa ya ulimwengu wa Kiislamu na Iran.

1. Baraka za Safari ya Imam Reza (a.s) kwenda Khurasan

Kiongozi Mkuu alisema safari ya Imam Reza (a.s) ilisababisha kuenea kwa haraka kwa mafundisho ya Ahlul-Bayt (a.s) .

. Alieleza kuwa moja ya matunda makubwa ya safari hiyo ilikuwa kufufuka kwa kumbukumbu ya Karbala na falsafa ya harakati ya Imam Hussein (a.s) dhidi ya dhulma na ufisadi.

2. Umuhimu wa Umoja wa Kitaifa

Aliweka msisitizo kwamba maadui wa Iran wamegundua hawawezi kuivunja Jamhuri ya Kiislamu kupitia vita vya kijeshi .

. Kwa sasa wanajaribu kuletea nchi mfarakano wa ndani na kuvunja mshikamano wa kitaifa .

. Alisisitiza kwamba wananchi, viongozi na wasomi wa kalamu lazima walinde “sura ya chuma ya umoja wa kitaifa”.

3. Siri ya Uhasama wa Marekani kwa Iran

Alifafanua kuwa kiini cha uadui wa Marekani ni kusimama imara kwa taifa la Iran dhidi ya tamaa za Marekani .

ni . Alisema lengo halisi la Marekani ni kufanya Iran “isikilize amri zao”, jambo ambalo aliliita fedheha na kukataa kabisa.

4. Mshikamano kati ya Wananchi, Serikali na Jeshi

Kiongozi Mkuu alihimiza mshikamano baina ya: wananchi kwa wananchi, wananchi na serikali, viongozi wa serikali kwa pamoja, wananchi na vikosi vya ulinzi.

Aliwataka wananchi kuendelea kumuunga mkono Rais na viongozi wanaojitolea kwa bidii.

5. Kukemea Jinai za Utawala wa Kizayuni

Aliuita utawala wa Kizayuni kuwa serikali chukizo zaidi duniani .

. Alisisitiza kwamba kulaani kwa maneno hakutoshi ; badala yake, lazima kuchukua hatua madhubuti za kuzuia msaada wowote kwa utawala wa Kizayuni, akitoa mfano wa ujasiri wa watu wa Yemen.

Alionyesha matumaini kwamba umoja wa Waislamu utapelekea kung'olewa kwa mzizi wa saratani ya utawala wa Kizayuni kutoka eneo la Mashariki ya Kati.

6. Shughuli za Kumbukumbu

Katika sehemu ya mwisho ya maadhimisho hayo, waumini walishiriki kwa pamoja kusoma Ziara ya Aminullah, kusikiliza qasida na mawaidha ya Husseiniya, wakiomboleza shahada ya Imam Reza (a.s).

Kwa ufupi, hotuba ya Kiongozi Mkuu ilisisitiza: