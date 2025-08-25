Waziri wa Habari wa Yemen: Tutajibu mashambulizi ya Wazayuni

Kulingana na shirika la habari la ABNA, "Hashem Sharaf al-Din," Waziri wa Habari wa Yemen, katika mahojiano na kituo cha habari cha Al-Masira, alitangaza kuwa Yemen iko tayari kujibu mashambulizi ya mara kwa mara ya Wazayuni dhidi ya malengo ya kiraia huko Sanaa.

Aliongeza kuwa, licha ya dhabihu zote, msimamo wa watu wa Yemen katika kusaidia Gaza utabaki thabiti, imara na usioweza kuyumba.

Leo, Jumapili, utawala wa Kizayuni ulilenga malengo huko Sanaa, ikiwa ni pamoja na ikulu ya rais na vituo vya kiraia ikiwemo kituo cha umeme cha Haziz.

Chanzo cha kijeshi cha Yemen kilisema kwamba ulinzi wa anga na kitengo cha makombora vilitetea mashambulizi haya na kulazimisha ndege za kivita za adui kuondoka kwenye anga ya Yemen.

Vikosi vya silaha vya Yemen vilitangaza Ijumaa usiku kwamba kitengo cha makombora cha jeshi kilifanya operesheni maalum dhidi ya uwanja wa ndege wa Al-Lid katika mji uliokaliwa wa Jaffa.

Kulingana na taarifa ya vikosi hivi, kombora la balistiki la hypersonic la aina ya "Palestina 2" lilitumika katika operesheni hii, ambalo lilifanikiwa kukwepa mifumo ya ulinzi ya anga ya utawala wa Kizayuni na kugonga lengo kwa mafanikio.

Vikosi vya silaha vya Yemen vilisisitiza kuwa shambulio hili la makombora lilisababisha usumbufu mkubwa katika safu za adui, mamilioni ya Wazayuni kukimbilia kwenye malazi, na kusimamisha shughuli za uwanja wa ndege.

Taarifa hiyo ilisema: "Operesheni hii ilifanyika kusaidia watu walionyanyaswa wa Palestina na Mujahidini wao na kujibu uhalifu wa mauaji ya kimbari na mzingiro wa chakula wa utawala wa Kizayuni dhidi ya watu wa Gaza."

Pia, kitengo cha ndege zisizo na rubani cha jeshi la Yemen kilifanya operesheni nyingine mbili kwa kutumia ndege zisizo na rubani mbili dhidi ya nafasi za utawala wa Kizayuni katika maeneo yaliyokaliwa ya Jaffa na Ashkelon, ambayo, kulingana na vikosi hivi, yaligonga kwa mafanikio malengo ya kijeshi na muhimu ya adui.